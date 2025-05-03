العالم اليوم - "عقوبة قاسية" لقاتل طفل فلسطيني أميركي بسبب حرب غزة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 مايو 2025 05:18 صباحاً - قضت محكمة في ولاية إلينوي في شمال شرق الولايات المتحدة، الجمعة، بسجن قاتل طفل فلسطيني-أميركي يبلغ ست سنوات، لمدة 53 عاما.

وكانت محكمة مقاطعة ويل قد دانت في فبراير جوزيف تشوبا (73 عاما) بتهم تتضمن القتل من الدرجة الأولى وجريمة كراهية بدوافع عنصرية.

وارتكبت الجريمة بعد أسبوع من بدء الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس في أكتوبر 2023.

وحكم عليه بالسجن لمدة 30 عاما بتهمة قتل الطفل، و20 عاما بتهمة محاولة قتل والدته، وثلاث سنوات بسبب دوافعه العنصرية.

ودين بطعن مستأجريه حنان شاهين (32 عاما) التي نجت، وابنها وديع الفيومي (6 سنوات) الذي توفي في المستشفى في 14 أكتوبر 2023، قرب مدينة شيكاغو.

وقد أنكر جوزيف تشوبا الذي ظل قيد الاحتجاز منذ ارتكابه جريمة القتل، التهم الثماني الموجهة إليه.

وقالت الشرطة إن الضحيتين "استهدفهما المشتبه به لأنهما مسلمان وبسبب النزاع الدائر في الشرق الأوسط بين حماس والإسرائيليين"، موضحة أن الطفل تعرض للطعن 26 مرة.

خلال عملية التشريح، تم إخراج سكين عسكرية مسننة ذات شفرة بطول 15 سم من بطن الطفل.

وفي 15 أكتوبر 2023، استنكر الرئيس الأميركي حينها جو بايدن "عملا فظيعا من الكراهية... ليس له مكان في أميركا".