العالم اليوم - نائب الرئيس الأميركي: ألمانيا تعيد بناء "جدار برلين"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 مايو 2025 05:18 صباحاً - اتهم نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، الجمعة، ألمانيا بإعادة بناء "جدار برلين"، في أحدث انتقاد قاس للحليفة القديمة من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وجاء الاتهام بعد اتخاذ برلين إجراءات بحق حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف.

وكتب فانس، الذي كان قد التقى في فبراير الماضي في ميونيخ زعيم حزب البديل، على منصة "إكس": "الغرب، معا، هدمنا جدار برلين، لكن أعيد بناؤه، ليس من قبل السوفيات أو الروس، بل من قبل المؤسسة السياسية الألمانية".

وصنف المكتب الاتحادي لحماية الدستور في ألمانيا، يوم الجمعة، حزب البديل من أجل ألمانيا كيانا متطرفا يهدد الديمقراطية، وهي خطوة تمكن المكتب من مراقبة الحزب الذي حل ثانيا في الانتخابات الاتحادية التي جرت في فبراير بشكل أفضل.

ومن شأن هذا التصنيف أن يسهل على السلطات استخدام أساليب سرية لمراقبة الحزب، مثل تجنيد مخبرين سريين واعتراض الاتصالات.