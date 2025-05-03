نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. غارات إسرائيلية على مناطق عسكرية سورية في ريف حماه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت مصادر لـ RT إن الطيران الإسرائيلي يحلق في الوقت الحالي في أجواء حماة ودرعا ودمشق والحدود السورية اللبنانية وأجواء الساحل السوري.

وأكدت مصادر مطلعة لقناة RT أن القوات الجوية الإسرائيلية شنت غارات على نقاط عسكرية سورية في محيط قرية شطحة في سهل الغاب بريف محافظة حماة.

وتحدثت مصادر أخرى عن شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جديدة على نقاط عسكرية بمنطقة الشعرة في ريف اللاذقية السوري.

كما أفادت مصادر بدوي انفجار قوي في محيط ضاحية حرستا بريف دمشق مع تحليق مستمر للطيران الإسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام سورية أن الطيران الإسرائيلي استهدف بـ4 غارات جوية محيط مدينة حرستا.