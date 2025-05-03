نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السجن 53 عامًا لأمريكي قتل طفلًا فلسطينيًا بدافع الكراهية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة شيكاغو صن تايمز، أن هيئة محلفين حكمت على رجل من ولاية إيلينوي الأمريكية، اليوم الجمعة، بالسجن 53 عامًا، بعد إدانته بقتل طفل أمريكي فلسطيني يبلغ من العمر 6 سنوات، وإصابة والدته بجروح خطيرة، في جريمة طعن بدافع الكراهية، في أكتوبر 2023.

وطعن جوزيف تشوبا (73 عامًا وديع الفيومي وقتله، وطعن حنان شاهين بعد أيام من بدء إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، حربها على قطاع غزة، في أعقاب هجوم شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023 على بلدات في جنوب إسرائيل.

وقال الادعاء العام إن واقعة الطعن، التي تعد من أولى جرائم الكراهية في الولايات المتحدة وأسوأها منذ بداية الحرب، دافعها الكراهية ضد المسلمين. ولاحظ المدافعون عن حقوق الإنسان في الولايات المتحدة تصاعدًا في معاداة الإسلام، ومعاداة العرب، ومعاداة السامية.

وقالت السلطات إن تشوبا، مالك المنزل الذي تسكنه حنان وابنها، طعن الطفل 26 مرة بسكين بشفرة مسننة طولها 18 سم. وأصيبت حنان بعدة طعنات، في الهجوم الذي وقع في بلدة بلينفيلد، التي تبعد نحو 64 كيلومترًا إلى الجنوب الغربي من شيكاغو.

وأُدين تشوبا في أواخر فبراير، وشهدت حنان خلال المحاكمة بأن تشوبا قال لها، "أنتِ، بصفتك مسلمة، يجب أن تموتي".

وتشمل الوقائع الأخرى في الآونة الأخيرة، والتي أثارت القلق في الولايات المتحدة بشأن التحيز ضد العرب والفلسطينيين محاولة إغراق فتاة فلسطينية أمريكية تبلغ من العمر 3 سنوات، وطعن رجل فلسطيني أمريكي، وكلاهما في ولاية تكساس.

وتشمل الوقائع التي تثير القلق بشأن معاداة السامية والمواقف المعادية لإسرائيل مؤامرة فاشلة لمهاجمة مركز يهودي في نيويورك، وهجوم حرق متعمد على منزل جوش شابيرو حاكم ولاية بنسلفانيا.

كما تم الإبلاغ عن وقوع جرائم كراهية خلال الاحتجاجات والاحتجاجات المضادة المتعلقة بالحرب.