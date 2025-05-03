نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الولايات المتحدة تلوح مجددا بالانسحاب من محادثات السلام في أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستنسحب من محادثات السلام في أوكرانيا إذا لم يتم إحراز تقدم فيها، مشيرة إلى أن الأمور لم تصل إلى "هذه النقطة بعد".

وقالت المتحدثة باسم الوزارة تامي بروس: "واشنطن ستنسحب من محادثات السلام بشأن أوكرانيا إذا لم تحرز تقدما لكننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد".

وأكدن أنه "إذا قررت الولايات المتحدة التراجع عن دور الوساطة في محادثات أوكرانيا فإن ذلك لا يعني التخلي عن مساعي وقف إطلاق النار".