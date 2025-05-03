نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشرطة الألمانية: إصابة 8 أشخاص ثلاثة منهم في حالة خطرة بحادث الدهس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشرطة الألمانية في بيان على منصة "إكس" إصابة 8 أشخاص ثلاثة منهم في حالة خطيرة في حادث دهس بمدينة شتوتغارت.

وذكرت الشرطة الألمانية: "حتى الآن، هناك ثمانية أشخاص تعرضوا لحادث الدهس الذي وقع قرب محطة Olgaeck، ثلاثة منهم في حالة خطرة. وشخص واحد يحتاج إلى العناية المركزة".

وأشارت الشرطة إلى أنه لا يوجد أي خطر على السكان.

ووقع الحادث في وسط المدينة. وقالت المتحدثة باسم الشرطة تم القبض على سائق السيارة.

كما أفادت الشرطة بأنه "بناء على التحقيق الجاري والمعلومات المتوفرة حاليا، يفترض زملاؤنا المشاركون في العمل على الحادث في محطة Olgaeck أن ما جرى كان حادث سير مأساويا. ولا توجد حاليا أي مؤشرات تنم على هجوم إرهابي أو جريمة متعمدة".

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية في وقت سابق أن سيارة مرسيدس من طراز G-class صدمت مجموعة من الأشخاص عند معبر للمشاة بالقرب من المحطة.