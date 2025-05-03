نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زلزال يضرب جنوب تشيلي بقوة 6.4 درجة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضرب زلزال قوي آخر بقوة 6.4 درجة جنوب تشيلي مساء اليوم، دون ورود أي تقارير فورية عن حدوث أضرار مادية أو إصابات.

وأوضح المركز الوطني لرصد الزلازل في تشيلي أنه "تم تسجيل الهزات الأرضية مبدئيا على عمق 20 كيلومترا عند الساعة 13:59 (20:59 بتوقيت موسكو) على بعد 300 كيلومتر من مدينة بويرتو ويليامز".

وأشار إلى أن "السكان شعروا بالزلزال أيضا في جنوب الأرجنتين".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، ضرب زلزال بقوة 7.5 درجة نفس المنطقة، وأصدرت السلطات تحذيرا من احتمال وقوع تسونامي، قبل أن ترفعه لاحقا في بعض المناطق.

وأوضحت هيئة رصد الزلازل في بيان أن "الهزات الأرضية سجلت في الساعة 8:58 صباحا بالتوقيت المحلي، على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 218 كيلومترا جنوب مدينة بويرتو ويليامز، في منطقة ماغالانيس أقصى جنوب البلاد".

كما أمرت الخدمة الوطنية للوقاية من الكوارث والاستجابة لها في تشيلي بإخلاء المنطقة الساحلية بإقليم ماجلان في جنوب البلاد تحسبا من خطر تسونامي.