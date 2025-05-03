العالم اليوم - غارات إسرائيلية تستهدف مناطق متفرقة في سوريا

انتم الان تتابعون خبر غارات إسرائيلية تستهدف مناطق متفرقة في سوريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 مايو 2025 12:24 صباحاً - أفاد مراسل "دوت الخليج" بأن غارات إسرائيلية استهدفت، مساء الجمعة، عدة مناطق في سوريا.

وذكر مراسلنا أن انفجارا قويا سمع في العاصمة دمشق، في الوقت الذي قال فيه مصدر لـ"دوت الخليج" إن غارة إسرائيلية ضربت أهدافا في منطقة حرستا قرب دمشق.

كما ذكرت وكالة الأنباء السورية، مساء الجمعة، أن الطيران الإسرائيلي استهدف بغارة محيط قرية شطحة بريف حماة الشمالي الغربي، مخلفا 4 إصابات.

وأضافت أن غارة للطيران الإسرائيلي استهدفت محيط بلدة موثبين في ريف درعا الشمالي.

وكشفت وكالة فرنس برس أيضا أن غارات جوية إسرائيلية استهدفت، مساء الجمعة، محيط العاصمة دمشق وغرب سوريا.

وأفادت وسائل إعلام سورية بتحليق مكثف لعدة طائرات حربية إسرائيلية دخلت من الأجواء اللبنانية باتجاه وسط سوريا، بالتوازي مع تحليق طيران حربي تركي فوق الحدود السورية - التركية بريفي إدلب وحلب.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت في وقت سابق الجمعة إن الجيش الإسرائيلي يستعد لاستهداف مواقع إضافية داخل سوريا، تشمل أهدافا عسكرية وأخرى تابعة للنظام.

وأضافت أن الضربات المحتملة تهدف إلى توجيه رسالة للنظام السوري الجديد بعدم تنفيذ أعمال انتقامية ضد السكان الدروز.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الأهداف تمّت المصادقة عليها من قبل رئيس الحكومة ووزير الدفاع.

وشنت القوات الجوية الإسرائيلية غارات بالقرب من القصر الرئاسي السوري في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، بعد تحذير السلطات السورية من عدم التقدم نحو قرى يسكنها أفراد من طائفة الدروز في جنوبي سوريا.