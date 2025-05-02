العالم اليوم - بيان للحزب الاشتراكي يكشف ما دار بين الشرع وجنبلاط

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 مايو 2025 11:31 مساءً - أصدر الحزب الاشتراكي التقدمي اللبناني، مساء الجمعة، بيانا حول لقاء الزعيم الدرزي وليد جنبلاط والرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق.

ووفقا للبيان، فقد زار جنبلاط دمشق عصر الجمعة، وعقد اجتماعا بالرئيس السوري بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباي، وقال الحزب إن اللقاء "اتسم بالودية والحفاوة والصراحة. جرى خلال اللقاء استعراض التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة.

وأعرب جنبلاط عن ارتياحه للانفتاح العربي والدولي تجاه الدولة السورية الجديدة، معتبراً أن هذا الانفتاح يساهم في تعزيز وحدة سوريا واستقرارها، وينعكس إيجابياً على استقرار لبنان.

وفي ما يتعلق بالأحداث التي وقعت خلال اليومين الماضيين، أعرب الطرفان عن أسفهما للخسائر في الأرواح، وشددا على ضرورة اضطلاع الدولة السورية بمسؤولياتها في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

كما ثمّن جنبلاط جهود الحكومة السورية في التواصل والحوار مع مختلف مكونات الشعب السوري، مشدداً على أهمية دور أبناء طائفة الموحدين الدروز في مؤسسات الدولة وأجهزتها.

من جانبه، أشاد الشرع "بالدور الوطني والتاريخي الذي لعبه أبناء طائفة الموحدين الدروز في محطات مفصلية من تاريخ سوريا، مؤكداً على دورهم الاساسي في بناء سوريا الجديدة."

واختتم الحزب بيانه " توجه الرئيس جنبلاط بالشكر للرئيس الشرع على إلقاء القبض على المجرم إبراهيم الحويجي، المسؤول عن اغتيال المعلم الشهيد كمال جنبلاط وارتكاب جرائم أخرى".