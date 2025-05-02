العالم اليوم - العراق: توقف خطوط الكهرباء مع إيران بسبب العقوبات الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 مايو 2025 10:22 مساءً - أعلنت الحكومة العراقية، الجمعة، توقف خطوط الكهرباء القادمة من إيران نتيجة العقوبات الأميركية، في وقت أكدت فيه المضي بخطط بديلة لتعويض النقص المحتمل في إمدادات الغاز الإيراني.

وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الكهرباء، عادل كريم، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الحكومة وضعت خططاً متعددة لمواجهة أي طارئ في ملف الطاقة، منها إكمال منصة عائمة في ميناء خور الزبير لاستيراد الغاز، إضافة إلى تخزين كميات كبيرة من الگاز (الكروسين)، واستمرار مفاوضات مع تركمانستان لتبادل الغاز، رغم بعض المشاكل الفنية.

وأكد كريم أن خطوط الكهرباء مع الأردن وتركيا تعمل حالياً بكفاءة، وأن الربط مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بات في مراحله النهائية.

كما أشار إلى استمرار التزام إيران بتوريد الغاز، رغم انخفاض الكميات أحياناً عن النسبة المتفق عليها، معبّراً عن أمل بغداد في العودة إلى الحصص الثابتة ضمن الاتفاقيات الثنائي