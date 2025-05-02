العالم اليوم - غوارديولا: "سأتوقف عن التدريب" بعد مغادرة مانشستر سيتي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 مايو 2025 10:22 مساءً - أعلن بيب غوارديولا أنه سيأخذ استراحة من كرة القدم بعد مغادرته مانشستر سيتي، لكنه لا يعرف ما إذا كان سيتقاعد نهائيًا من التدريب.

وكان المدرب الإسباني البالغ من العمر 54 عامًا قد وقّع عقدًا جديدًا لمدة عامين في نوفمبر الماضي، يُبقيه في ملعب الاتحاد حتى يونيو 2027، ما سيجعل فترته مع الفريق تمتد إلى 11 عامًا منذ انضمامه عام 2016، وهي الأطول في مسيرته التدريبية التي شملت أربع سنوات مع برشلونة وثلاث سنوات مع بايرن ميونيخ.

وقاد غوارديولا مانشستر سيتي إلى فترة ذهبية غير مسبوقة، حيث فاز بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي كجزء من ثلاثية تاريخية موسم 2022/2023. لكنه أقر بأن الموسم الحالي كان صعبًا.

وقال غوارديولا لشبكة ESPN: "بعد انتهاء عقدي مع سيتي، سأتوقف. هذا مؤكد. لا أعلم إن كنت سأتقاعد، لكنني سأخذ استراحة. لا أعرف كيف أريد أن يتذكرني الناس".