نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجامعة العربية تدين الغارات الاسرائيلية على محيط القصر الرئاسي في سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدانت الأمانة العامة للجامعة العربية الغارات التي شنتها دولة الاحتلال الإسرائيلي على أهداف في محيط القصر الرئاسي بدمشق.

وشددت الأمانة العامة للجامعة على أن تلك الغارات تمثل تصعيدا خطيرا وتعديا مرفوضا ومدانا على سيادة سوريا، وأنها تمثل حلقة في سلسلة متواصلة من الهجمات والتعديات الاسرائيلية على الإقليم السوري بهدف زعزعة الأوضاع والتدخل في الشئون الداخلية والتغول على أراضي سوريا، مطالبة مجلس الأمن بوضع حد لهذه الاعتداءت الاسرائيلية التي تهدد باشعال الأوضاع في المنطقة.