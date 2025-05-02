نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تعتزم هدم أكثر من 100 منزل في طولكرم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد محافظ طولكرم عبد الله كميل، ووثائق عسكرية إسرائيلية، اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس، بأن القوات الإسرائيلية تستعد، اليوم الجمعة، لتنفيذ هدم للمنازل في مخيمين حضريين للاجئين في شمالي الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل.

وقال المحافظ عبد الله كميل، في منشور على فيس بوك، أمس الخميس، إن الجيش يستعد لهدم 116 منزلًا في مخيمي طولكرم ونور شمس للاجئين، وهما من الأهداف الرئيسية للهجوم الإسرائيلي على شمالي الضفة الغربية.

ولم يصدر تعليق فوري من جانب الجيش الإسرائيلي.

وأشار أمران بالهدم إلى أنه سيتم هدم المباني خلال 24 ساعة، وفقًا لوثائق عسكرية أطلع مسؤول من الأمم المتحدة عليها وكالة (أ ب)، شريطة عدم الكشف هويته بسبب حساسية المسألة.

ودفعت هذه الأنباء سكان مخيمي نور شمس وطولكرم المهجرين حاليًا إلى المسارعة بالعودة لجمع متعلقاتهم قبل هدم منازلهم.

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ورود تقارير عن قيام القوات الإسرائيلية باعتقال فلسطينيين، وإطلاق طلقات تحذيرية تجاههم أثناء قيام القوات بذلك.