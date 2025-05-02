نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكويت تدين استهداف إسرائيل محيط القصر الرئاسي السوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الجمعة، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للغارة الجوية التي "شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي واستهدفت محيط القصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق، في انتهاك صارخ لسيادة الجمهورية العربية السورية".

وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم، إن "تبرير مثل هذه الهجمات تحت ذرائع أمنية لا يمنح الشرعية لأي انتهاك لسيادة الدول".

كما دعت الكويت المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية لوقف الانتهاكات المتكررة والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في دول المنطقة، والتي من شأنها أن تهدد الأمن والاستقرار في الإقليم.

وجددت الوزارة موقف دولة الكويت الثابت والداعم لوحدة الجمهورية السورية وسلامة أراضيها.

وشنت القوات الجوية الإسرائيلية غارات بالقرب من القصر الرئاسي السوري، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بعد تحذير السلطات السورية من عدم التقدم نحو قرى يسكنها أفراد من طائفة الدروز في جنوبي سوريا.