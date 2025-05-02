10 شهداء بقصف إسرائيلي على غزة

10 شهداء بقصف إسرائيلي على غزةاستشهد 10 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء وأصيب آخرون اليوم، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلين وسط وشمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال أراضٍ زراعية غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، فيما استهدفت طائرات استطلاع مناطق أخرى في حي الزيتون وحي التركمان شرق مدينة غزة.

وفي وسط قطاع غزة، استهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزلًا في مخيم البريج، ما أدى لاستشهاد 7 فلسطينيين.

واستشهد صباح اليوم فلسطيني متأثرًا بإصابته في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلته في قيزان النجار في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ووفق وزارة الصحة في غزة، فإن حصيلة ضحايا حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت حتى صباح الأول من مايو الجاري، إلى 52 ألفًا و418 شهيدًا و118 ألفًا و91 جريحًا.

وأشارت إلى أن حصيلة الشهداء والمصابين منذ استئناف الاحتلال العدوان على القطاع في 18 مارس الماضي ارتفعت إلى ألفين و326 شهيدًا و6 آلاف و50 مصابًا، ليبلغ إجمالي الضحايا منذ 18 شهرًا إلى 170509 170 ألفًا و509 شهداء وجرحى.