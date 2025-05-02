نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمين عام "الناتو" يقترح على الحلفاء زيادة الإنفاق الدفاعي لضمان أمن أراضي الحلف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترح أمين عام حلف "الناتو" مارك روته زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تخصيص 1.5% إضافية لبنود أخرى مرتبطة بالدفاع.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة قولها: "قدم الأمين العام لحلف الناتو مارك روته اقتراحا لأعضاء الحلف بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تخصيص 1.5% إضافية لبنود أخرى مرتبطة بالدفاع، وذلك لتلبية مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببلوغ الهدف الإجمالي البالغ 5%".

وفي نهاية أبريل الماضي، أكد روته أن دول الحلف تحتاج لإنفاق أكثر من 3% من ناتجها المحلي على الدفاع لضمان أمن أراضي "الناتو"، وذلك مقارنة بالمستوى الحالي المطلوب البالغ 2% والذي لم تحققه جميع الدول بعد.

ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات متكررة لأوروبا وكندا بسبب مساهماتهما الضعيفة في تعزيز القدرات الدفاعية للناتو، مطالبًا جميع الدول الأعضاء برفع إنفاقها الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المتوقع أن يتم اعتماد الالتزامات الجديدة بشأن الإنفاق الدفاعي خلال قمة الناتو المقررة في لاهاي نهاية يونيو القادم.