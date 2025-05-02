العالم اليوم - الناس هرعت إلى الجبال.. فيديو يرصد زلزال تشيلي والأرجنتين

انتم الان تتابعون خبر الناس هرعت إلى الجبال.. فيديو يرصد زلزال تشيلي والأرجنتين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 مايو 2025 08:24 مساءً - رصدت مقاطع فيديو متداولة بمنصة إكس أولى لحظات الزلزال العنيف الذي ضرب الأرجنتين وتشيلي يوم الجمعة.

ويظهر فيديو السكان وهم يهرعون نحو الجبال تحسبا لوقوع أمواج مد عاتية "تسونامي".

واصدرت السلطات في الأرجنتين أمرًا عاجلاً بإجلاء سكان بلدة بويرتو ألمانزا الواقعة في أقصى جنوبي البلاد، تحسّبًا لخطر قد ينجم عن زلزال ضرب الساحل الجنوبي لأميركا اللاتينية.

ولم تُعلن السلطات حتى الآن عن صابات، لكنها أكدت أن الوضع يُراقب من كثب بالتنسيق مع فرق الطوارئ المحلية.

وفي تشيلي، دعت السلطات إلى إخلاء سواحل منطقة ماغالانيس في أقصى جنوب البلاد بعد إصدار تحذير من احتمال وقوع تسونامي إثر زلزال بقوة 7.5 درجة في البحر.

وقال الرئيس غابريال بوريك على حسابه على منصة إكس "ندعو إلى إخلاء شاطئ البحر في جميع أنحاء منطقة ماغالانيس"، داعياً السكان إلى اتباع توصيات السلطات.