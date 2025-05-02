نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمير هاري يخسر الاستئناف لاستعادة حراسته الأمنية الممولة من الحكومة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خسر الأمير هاري الاستئناف الذي قدمه للطعن في قرار الحكومة البريطانية بسحب الحماية الأمنية الممولة من سلطات المملكة المتحدة.

ويأتي ذلك بعد تخلي الأمير هاري عن مهامه داخل العائلة الملكية وانتقاله للإقامة في الولايات المتحدة.

وقضت محكمة الاستئناف بالإجماع بأن اللجنة التنفيذية لحماية الشخصيات الملكية والعامة البريطانية لم تعامل الأمير هاري بشكل غير عادل عندما قررت مراجعة مسألة توفير الحماية له على أساس كل حالة على حدة في كل مرة يزور فيها المملكة المتحدة.

ومن المرجح أن يجبر هذا الحكم دوق ساسكس على دفع فاتورة كبيرة لتغطية رسوم الحكومة البريطانية القانونية، بالإضافة إلى تكاليف فريق الدفاع الخاص به.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الأمير سيحاول الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة.

وأيد هذا الحكم قرار قاض في المحكمة العليا العام الماضي خلص إلى أن الخطة "المصممة خصيصا" لأمن دوق ساسكس لم تكن غير قانونية أو غير منطقية أو غير مبررة.

وظهر الأمير هاري بشكل نادر في جلسة الاستماع التي استمرت يومين الشهر الماضي، حيث أكد محاموه بأن حياته في خطر وأن اللجنة التنفيذية لحماية الشخصيات الملكية والعامة قد اختصته بمعاملة متدنية.

وقال محامي الحكومة البريطانية إن حجة هاري كانت تكرارا لنهجه غير المدروس الذي فشل من قبل في المحكمة الأدنى.