العالم اليوم - زلزال عنيف بقوة 7.4 درجة يضرب تشيلي والأرجنتين

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 مايو 2025 07:25 مساءً - قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية اليوم الجمعة، أن زلزالا بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر ضرب السواحل الجنوبية لتشيلي والأرجنتين. ولم يتم تسجيل أضرار أو وفيات أو إصابات.

=وأصدرت السلطات التشيلية إنذار إخلاء لقطاع مضيق ماجلان بأكمله، في أقصى جنوبي البلاد.

وقالت الهيئة التشيلية الوطنية لمكافحة الكوارث والاستجابة لها في رسالة للسكان إنه بسبب "التحذير من موجات مد بحري عاتية (تسونامي)، صدر أمر بالإجلاء إلى منطقة منة بالنسبة للقطاعات الساحلية لمنطقة ماجلان ".

كما طلبت الهيئة إخلاء جميع المناطق الشاطئية التشيلية في المنطقة القطبية الجنوبية.

وكتب الرئيس التشيلي جابريل بوريك، عبر منصة إكس "جميع الموارد متاحة" للاستجابة لحالات الطوارئ المحتملة.

وعلقت السلطات في مدينة أوشوايا الأرجنتينية التي تعتبر في أقصى جنوب العالم جميع أنواع الأنشطة المائية والملاحة في قناة بيجل لمدة ثلاث ساعات على الأقل. ولم يتم تسجيل أي أضرار مادية أو تنفيذ عمليات إجلاء.

وذكرت الحكومة المحلية أن: "السكان شعروا بالزلزال بشكل أساسي في مدينة أوشوايا، بمستوى أقل، وفي بلدات في مناطق مختلفة من الإقليم. ...من المهم أن نحافظ على الهدوء في مواجهة هذه الأنواع من الأحداث".

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على بعد 219 كيلومترا تحت سطح المحيط جنوب مدينة أوشوايا الأرجنتينية.