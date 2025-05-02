نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استطلاع رأي: ترامب يتخطى سلطاته الرئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أظهر استطلاع جديد أن الأمريكيين البالغين يزيد احتمال اقتناعهم أن الرئيس دونالد ترامب يتخطى سلطاته وليس القضاة، رغم أن الجمهوريين يعتقدون العكس، بينما يواجه ترامب ضغطًا من القضاة الاتحاديين.

ووفقًا لاستطلاع رأي أجراه مركز نورك لأبحاث العلاقات العامة التابع لوكالة أنباء أسوشيتد برس، يعتقد نصف الأمريكيين، أن الرئيس يحظى سلطات "واسعة للغاية" في طريقة عمل الحكومة في الوقت الراهن.

وعلى صعيد آخر، يزيد احتمال اقتناع الأمريكيين بأن المحاكم الاتحادية تحظى بالقدر الملائم من السلطة. ولا يعتقد أن القضاة الاتحاديين يحظون بسلطة "واسعة للغاية" إلا 30% من الأمريكيين البالغين.

ويرى الجمهوريون الأمر من زاوية أخرى، فنحو نصفهم يعتقد أن القضاء الاتحادي يحظى بسلطات واسعة للغاية، بينما يرى 20% أن الرئيس هو من يحظى بسلطات واسعة.

ويأتي الاستطلاع بينما أصدر ترامب عددًا غير مسبوق من الأوامر التنفيذية وتجاوز حدود سلطات الرئيس، منتزعًا من الكونغرس سلطته الدستورية في تحديد مستويات الإنفاق وتحدي أوامر المحكمة فيما يتعلق بالهجرة.