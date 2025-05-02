نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وقوع زلزال بقوة 7،5 درجة قبالة سواحل تشيلي وتحذير من تسونامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات التشيلية أن ساحل البلاد معرض لخطر حدوث موجات تسونامي "خطيرة" بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.5 درجة قبالة جنوب تشيلي والأرجنتين اليوم الجمعة.

وأوضح المركز الوطني التشيلي لرصد الزلازل أن الهزة وقعت عند الساعة التاسعة صباحا على بعد 218 كم من مدينة بويرتو ويليمز على عمق 10 كم.

وأمرت الخدمة الوطنية للوقاية من الكوارث والاستجابة لها في تشيلي بإخلاء المنطقة الساحلية بإقليم ماجلان في جنوب البلاد تحسبا من خطر تسونامي.

حذر المركز الأمريكي للإنذار من تسونامي في المحيط الهادئ واحتمال حدوث الموجات ضمن نطاق 300 كيلومتر من مركز الزلزال الذي وقع في ممر دريك.