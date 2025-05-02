تايلاند تطلب دعم روسيا للحصول على العضوية الكاملة في مجموعة "بريكس"

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أحمد جودة - القاهرة - قالت الخارجية التايلاندية إنها طلبت من الجانب الروسي دعم انضمام المملكة إلى مجموعة "بريكس" كعضو كامل العضوية.

وجاء ذلك في تعليق للوزارة، على اللقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التايلاندي ماريت سانجيامبونغ في 28 أبريل على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة "بريكس" في ريو دي جانيرو.

وقالت الوزارة في بيانها: "ناقش الجانبان تبادل الزيارات رفيعة المستوى والتعاون التجاري، بما في ذلك بدء المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين تايلاند والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والتعاون في مجال الطب النووي والثقافة. كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول القضايا العالمية الراهنة. وأكد وزير الخارجية عزم تايلاند على أن تصبح عضوا كامل العضوية في مجموعة بريكس وطلب الدعم من روسيا. وأعرب الجانب الروسي عن استعداده لدعم تايلاند في هذا الصدد".

في يونيو 2024، قام سانجيامفونغ بتسليم لافروف رسالة حول نية المملكة في الحصول على كامل العضوية في "بريكس".

وفي ديسمبر الماضي، تلقت تايلاند إخطارا من روسيا يفيد بأن المملكة ستنضم إلى المجموعة كدولة شريكة اعتبارا من الأول من يناير 2025. وقبلت بانكوك دعوة موسكو لتصبح دولة شريكة، ووصفت هذه الخطوة بأنها الأهم على طريق الانضمام إلى المجموعة كعضو كامل في المستقبل.