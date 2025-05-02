نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العفو الدولية: حصار إسرائيل لقطاع غزة عقاب جماعي وجريمة حرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة، إن حصار إسرائيل لقطاع غزة عقاب جماعي وجريمة حرب تتمثل في استخدام تجويع المدنيين سلاحًا.

وأكدت المنظمة أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة يمثل جريمة حرب ويشكل عقابا جماعيا غير قانوني بحق سكان القطاع.

وشددت المنظمة على أن هذا الحصار المدمر يجب أن ينتهي فورا، معتبرة أنه أحد أفعال الإبادة الجماعية وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

يأتي ذلك، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث يعاني 91% من السكان من أزمة غذائية حادة بسبب إغلاق إسرائيل جميع معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والطبية منذ مارس الماضي، ما أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية التي وصفتها منظمة الصحة العالمية بأنها "كارثية".

وكان "أسطول الحرية"، وهو تحالف دولي من منظمات ونشطاء حقوقيين يهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة من خلال إرسال سفن تحمل مساعدات إنسانية وأدوية ومواد إغاثية إلى القطاع المحاصر، أعلن اليوم تعرض إحد سفنه لهجوم من مسيرة قبالة سواحل مالطا، وطالب الحكومة المالطية، باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد إسرائيل.