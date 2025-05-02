نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشهاد 30 شخصًا في غارات إسرائيلية متواصلة على مناطق عدة في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل RT بارتفاع حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مناطق عدة في غزة منذ فجر اليوم إلى 30 شخصًا.

وصباح اليوم الجمعة قال مراسلنا مقتل 15 شخصا في قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة.

وفي وسط القطاع: أشار مراسلنا إلى مقتل 9 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة (أبو زينة) في مخيم البريج فجر اليوم الجمعة.

وقالت مصادر محلية إن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي مدينة غزة: قتل وأصيب عدد من الأشخاص جراء قصف الطائرات الإسرائيلية منزلا في حي الشيخ رضوان شمال غربي المدينة.

واستهداف الطائرات الإسرائيلية مجموعة من المواطنين في محيط مفترق عبد العال على شارع الجلاء بالمدينة، وأصيب عددا من الأشخاص في قصف إسرائيلي على تكية في محيط مفترق عبد العال.

وفي جنوب القطاع:

قتل شخصان جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس.

وفارق شخص الحياة من مدينة من رفح متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي سابق على مواصي مدينة خان يونس.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الدبابات على بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس، ونسف الجيش الإسرائيلي مربعات سكنية في منطقة مصبح شمال مدينة رفح.

من جهته، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" فيليب لازاريني إن لأطفال والنساء وكبار السن في قطاع غزة "يتعرضون لعقاب جماعي".

وطالب إسرائيل برفع الحصار والسماح بتدفق الإمدادات الأساسية إلى القطاع.

وأشار إلى أن كل يوم إضافي من الحصار يعني المزيد من الضحايا من الأطفال والنساء إلى جانب من قتلوا جراء القصف.