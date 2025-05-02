العالم اليوم - إيران: الإصرار على العقوبات يزيد الشك في نوايا واشنطن تجاهنا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 مايو 2025 05:29 مساءً - عبرت إيران، الجمعة، عن إدانتها استمرار العقوبات الأميركية المفروضة عليها، مؤكدة أن هذا النهج يزيد الشك في نوايا واشنطن وجديتها في المسار الدبلوماسي.

وأوضحت الخارجية الإيرانية في بيان لها، أن طهران دخلت المفاوضات مع واشنطن بحسن نية، عقب الرسالة التي وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، التي عبر فيها عن استعداده لاختيار المسار الدبلوماسي لحل الأزمة الخاصة ببرنامج إيران النووي.

وأضاف البيان: "خلال 3 جولات من المحادثات، أوضح المفاوضون الإيرانيون، ضمن إطار محدد قائم على المبادئ الأساسية للجمهورية الإسلامية، ووفق القانون الدولي بشأن الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ورفع العقوبات الجائرة، المواقف والمطالب المشروعة للشعب الإيراني، وسعوا بجدية للتوصل إلى تفاهم عادل ومنطقي ومستدام".

وأكدت إيران "التزامها بالمسار الدبلوماسي واستعدادها لمواصلة المفاوضات، مع رفضها بشكل قاطع السياسات القائمة على التهديد والضغط"، وفق البيان.

ودانت الخارجية الإيرانية "بشدة استمرار العقوبات غير القانونية والضغوط على شركائها التجاريين والاقتصاديين"، وعدتها "دليلا إضافيا على أحقية الشعب الإيراني في الشك العميق بنوايا الولايات المتحدة وجديتها في المسار الدبلوماسي".

كما أشارت إلى أن "استمرار هذه التصرفات غير القانونية لن يغير شيئا في مواقفها المنطقية والمشروعة القائمة على القانون الدولي"، وأن "تجربة الأساليب الفاشلة السابقة لن تؤدي سوى إلى تكرار نفس الإخفاقات المكلفة".

وكان ترامب هدد الخميس بفرض عقوبات على أى مشتر للنفط الإيراني، بعد تأجيل جولة المباحثات النووية الإيرانية الأميركية، التي كان مقررا عقدها في روما السبت.

وكتب ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي" "يجب أن تتوقف عمليات شراء النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية الآن".

وقال إن "أي دولة أو شخص يشتري هذه المنتجات من إيران لن يتمكن من التجارة مع الولايات المتحدة".

وجاء التهديد بعدما أعلنت سلطنة عمان تأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات النووية، التي كان من المقرر عقدها السبت.

وقال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي عبر منصة "إكس": "لأسباب لوجستية نعيد جدولة اجتماع الولايات المتحدة وإيران، الذي كان مقررا مبدئيا يوم السبت 3 مايو. سيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة عند الاتفاق عليها بين الطرفين".