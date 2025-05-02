العالم اليوم - فيديو.. قتلى في ضربة بطائرة مسيّرة على السويداء السورية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 مايو 2025 04:21 مساءً - قتل 3 أشخاص في حصيلة أولية، من جراء استهداف طائرة مسيّرة مزرعة في السويداء جنوب غربي سوريا، الجمعة.

وأفاد مراسل "دوت الخليج" أن الضربة التي استهدفت مزرعة غربي مدينة السويداء، يُعتقد أن مصدرها طائرة مسيّرة كانت تحلق في أجواء المدينة.

وكانت وسائل إعلام سورية تحدثت عن انفجار في السويداء، بعد تحليق طيران مسيّر.