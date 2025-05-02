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البنك الدولي: تواصل ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن للشهر الثالث على التوالي

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البنك الدولي: تواصل ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن للشهر الثالث على التوالي

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك الدولي: تواصل ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن للشهر الثالث على التوالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أظهرت آخر بيانات للبنك الدولي تواصل ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن للشهر الثالث على التوالي.

وقال تقرير البنك الدولي إن مؤشر الأسعار في الأردن ارتفع بنسبة 0.3% في مارس الماضي، و2% في فبراير، و3.1% في يناير، ليبلغ متوسط الارتفاع خلال الربع الأول من عام 2025 نحو 1.8%.

كما سجل التقرير ارتفاعا متتاليا في أسعار الأغذية خلال العام الماضي، حيث بلغت نسبة الزيادة 1.2% في ديسمبر و2.6% في نوفمبر، بينما شهد أكتوبر تراجعا طفيفا بنسبة 0.7% بعد ارتفاع طفيف جدا بنسبة 0.1% في سبتمبر.  

من جهة أخرى، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) في مارس الماضي بنسبة 1.64% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، وبنسبة 0.06% مقارنة بشهر فبراير السابق.

وعلى المستوى التراكمي، سجل الرقم القياسي للأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي ارتفاعًا بنسبة 2.02% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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