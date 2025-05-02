نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المخابرات المركزية الأمريكية تدعو الصينيين في مقطعي فيديو للتجسس لصالحها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، مقطعي فيديو باللغة الصينية تدعو فيهما المواطنين الصينيين إلى الاتصال بها للعمل كمخبرين والتجسس لصالحها.

يروي أحد الفيديوهات قصة مساعد لمسؤول رفيع المستوى يشعر بخيبة أمل من نمط حياة رئيسه. وفي الفيديو الثاني يروي مسؤول صيني في السلطة يخشى أن يتم اعتقاله من قبل أجهزة الاستخبارات الصينية.

وتم نشر الفيديوهات على حسابات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية على يوتيوب وفيسبوك وتيلغرام وإنستغرام منصة التواصل X، وكلها حسابات محظورة في الصين القارية.

ويشار إلى أن الوكالة المذكورة، تبذل بشكل مستمر جهودها الحثيثة في محاولة لاستقطاب فئات من المجتمع الروسي لتجنيدهم كجواسيس.

في وقت سابق، قامت الوكالة بإنشاء لهذا الغرض قناة جديدة على تطبيق تيلغرام كي تحظى بشعبية وتفوز بمشاعر الروس من خلال التركيز على الثقافة الروسية والاستفادة من التحديات الداخلية الحالية في البلاد. ونشرت مقطع فيديو يناشد الروس الذين لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات حساسة للاتصال بالوكالة. كما قدمت إرشادات حول كيفية القيام بذلك بشكل آمن