نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: تفعيل صفارات الإنذار عقب إطلاق صاروخ من جهة اليمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الجمعة، أنه تم تفعيل الإنذارات في عدد من المناطق داخل إسرائيل في أعقاب إطلاق صاروخ من جهة اليمن، مشيرا إلى أن التفاصيل قيد الفحص.



وقالت مراسلتنا، إن أصوات انفجارات قوية سمعت في القدس والمركز ناتجة على الأغلب عن التصدي للصاروخ اليمني.

وتعد هذه المرة الثانية خلال 24 ساعة، التي تدوي فيها صفارات الإنذار في شمال إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباحا أنه اعترض صاروخا باليستيا قال الحوثيون إنه أطلق على قاعدة رامات دافيد.

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية صباحا، بأن صفارات الإنذار دوت بالناصرة والعفولة ووادي عارة وتمتد إلى حيفا وخليجها، وفي نحو 250 مدينة وبلدة ومنطقة صناعية شمال إسرائيل.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، لحظة تحليق الصاروخ اليمني في أجواء إسرائيل.

ولاحقا، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ محاولات اعتراض عدة للصاروخ اليمني الذي أطلق باتجاه إسرائيل، فيما أفادت القناة 12 العبرية إن الصاروخ الذي أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل جرى اعتراضه فوق الأردن.

بدوره أعلن الدفاع المدني الإسرائيلي أنه تلقى بلاغا واحدا عن إصابة رجل أثناء توجهه إلى المنطقة المحمية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن شظايا اعتراض الصاروخ اليمني اخترقت سطح حضانة في بلدة مشمار هعيمك جنوب حيفا، وكان مبنى الروضة خاليا لحظة سقوط الشظايا، ولم تسجل أي إصابات في الحادث