العالم اليوم - روسيا.. الدفاع الجوي يدمر 121 مسيرة أوكرانية خلال الليل

انتم الان تتابعون خبر روسيا.. الدفاع الجوي يدمر 121 مسيرة أوكرانية خلال الليل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 مايو 2025 01:21 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، قامت باعتراض وإسقاط 121 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "تم تدمير 89 طائرة مسيرة فوق أراضي شبه جزيرة القرم، و23 فوق البحر الأسود، و4 طائرات مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار".

وتابع البيان أنه تم تدمير طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة أوريول، وواحدة فوق كل من حوض بحر آزوف، وأراضي مقاطعتي بريانسك، وبيلغورود.

وأفادت وسائل إعلام روسية وسكان محليون بوقوع نيران مضادة للطائرات وانفجارات قرب قواعد جوية في شبه جزيرة القرم، وخاصة حول مدينة سيفاستوبول الساحلية، حيث دوت صافرات الإنذار مرارا طوال الليل.

ولم تتوفر تفاصيل فورية عن الأضرار.

وفي كييف، أعلنت السلطات الأوكرانية عن إصابة 29 شخصا بهجوم بطائرة مسيرة روسية على مدينة زابوريجيا، جنوبي أوكرانيا.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني وقوع أضرار جراء هجمات ليلية بطائرات مسيرة في منطقتي دونيتسك ودنيبروبيتروفسك.