نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركيب مدخنة كنيسة السيستينا إيذانا بانطلاق العد التنازلي لاختيار البابا الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسارعت وتيرة الاستعدادات للمجمع المغلق الهادف إلى انتخاب بابا جديد، مع بدء تركيب المدخنة الخاصة على سقف كنيسة السيستينا، والتي ستكون الإشارة الرسمية لانتخاب خلف للبابا فرنسيس.

وقد شوهد رجال الإطفاء التابعون للفاتيكان وهم يباشرون عملية تركيب المدخنة على سطح الكنيسة، في خطوة تعد من أبرز المراحل التحضيرية للمجمع السري المقرر عقده في السابع من مايو.



ويذكر أنه بعد كل جولتين من التصويت داخل الكنيسة، يتم حرق بطاقات الاقتراع الخاصة بالكرادلة في موقد خاص، لإيصال نتيجة التصويت إلى الجمهور في ساحة القديس بطرس وخارجها.

وعندما لا يتوصل إلى انتخاب بابا، تُخلط أوراق الاقتراع بمواد كيميائية تشمل بيركلورات البوتاسيوم، والأنثراسين، وهو مركب مشتق من قطران الفحم، والكبريت، وذلك لإنتاج دخان أسود كثيف.



أما إذا تم انتخاب بابا، فتخلط الأوراق المحترقة بكلورات البوتاسيوم، واللاكتوز، وراتنج الكلوروفورم، ما يؤدي إلى تصاعد دخان أبيض يعلن للعالم أن الكنيسة قد اختارت بابا جديدا.

وقد شهدت كنيسة السيستينا خروج الدخان الأبيض في الاقتراع الخامس خلال المجمع الذي عُقد في 13 مارس 2013، حيث تم حينها تقديم الكاردينال خورخي ماريو برغوليو إلى العالم من شرفة كاتدرائية القديس بطرس كبابا للكنيسة الكاثوليكية تحت اسم فرنسيس.

وتزامنت عملية تركيب المدخنة مع توافد الكرادلة إلى الفاتيكان للمشاركة في يوم جديد من المشاورات التي تسبق المجمع، والتي تهدف إلى مناقشة التحديات التي تواجه الكنيسة الكاثوليكية والطبيعة المرجوة للبابا القادم.



وتشمل هذه الاجتماعات جميع الكرادلة، بمن فيهم من تجاوزوا سن الثمانين عامًا، رغم أنهم غير مخولين بالمشاركة في التصويت أثناء المجمع المغلق.

وقد تناولت المناقشات خلال الأيام الماضية تقارير تفصيلية حول الأوضاع المالية الصعبة التي يمر بها الفاتيكان، كما أُتيحت للكرادلة فرصة التعبير عن رؤاهم بشأن الأولويات التي ينبغي التركيز عليها، بالإضافة إلى تقديم ملاحظاتهم بشأن التحديات التي شابت فترة حبريّة البابا فرنسيس