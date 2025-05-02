نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية اللبنانية تعد بتعيين سفير جديد في سوريا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إن لبنان سيعين سفيرا جديدا له في سوريا قريبا، متعهدا بإنجاز هذه الخطوة خلال أسابيع.

وأوضح رجي أن هذا يأتي ضمن خطة لاستكمال التشكيلات الدبلوماسية التي تعطلت لسنوات، مشيرا إلى وجود انسجام تام داخل الحكومة اللبنانية بشأن التعاون مع سوريا، وأن التشكيلات الدبلوماسية شبه جاهزة حاليا.

كما أشار إلى أن تعيين السفراء في لبنان يخضع لآليات معقدة تتطلب تصويت ثلثي مجلس الوزراء، ما كان سببا في تعطيل التشكيلات في السنوات الماضية، لكنه أكد أن الحكومة الحالية تعمل على تذليل هذه العقبات وإنجاز التعيينات في أقرب وقت ممكن.

وأكد الوزير رجي أن استقرار سوريا ينعكس بشكل مباشر على استقرار لبنان، مشددا على رغبة بلاده في وجود دولة سورية قوية وقادرة على حل مشكلاتها الداخلية، دون تدخل في الشؤون اللبنانية، ودون تدخل الأطراف اللبنانية في الشأن السوري. كما أشار رجي إلى أن لبنان ينشد الاحترام المتبادل بين البلدين نظرا للمصالح المشتركة، معبربا عن تفاؤله بالنظام الجديد في سوريا، موضحا أن بيروت تلقت وعودا واضحة من دمشق باحترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

وشدد رجي أيضا على أهمية معالجة الملفات العالقة بين البلدين، مثل ملف الحدود وملف المفقودين اللبنانيين، وأكد أن التعاون بين لبنان وسوريا ضروري لمعالجة قضايا النزوح والتهريب، وأنه يجب أن يكون قائما على أساس الندية والاحترام المتبادل