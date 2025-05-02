نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجوم إرهابي كان يستهدف عناصر من أجهزة الأمن في جمهورية داغستان في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي عن إحباط هجوم إرهابي كان يستهدف عناصر من أجهزة الأمن في جمهورية داغستان الروسية وأقرت الفتاة الموقوفة بالتخطيط للعمل الإرهابي في يوم عيد "النصر".

الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجوم إرهابي كان يستهدف عناصر من أجهزة الأمن في جمهورية داغستان (فيديو)

الموقوفة في الهجوم الإرهابي المخطط له بالتزامن مع يوم النصر في 9 مايو الجاري - داغستان، روسيا الاتحادية

وأفادت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية بأنه تم في داغستان توقيف مؤيدة للإرهابيين كانت تخطط للتحضير لتفجيرٍ بالقرب من مبنى أجهزة الأمن في خاسافيورت وذلك بالتزامن مع ذكرى يوم "عيد النصر" الموافق لـ9 مايو الجاري.

وجاء في بيان مركز العلاقات الإعلامية التابع للأمن الفيدرالي: "تمكّنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية من إحباط هجوم إرهابي يستهدف عناصر من أجهزة الأمن في جمهورية داغستان".

من اعترافات الموقوفة

اعترفت الفتاة الموقوفة في الفيديو الذي وزعه الأمن الروسي: "تعرفت عبر قناة في تطبيق 'تيليجرام' ضمن مجموعة إسلامية على شخص يدعى عبدالله. طلب مني تصوير مؤسسات مختلفة في مدينة ومقاطعة خاسافيورت. كما أعطاني تعليمات بشراء مواد مختلفة لتنفيذ عمل إرهابي في 9 مايو".

وأضافت أنها كانت مطالبة إما بزرع عبوة ناسفة أو القيام بتفجير نفسها في عملية انتحارية.

وأضاف البيان: "نتيجة للإجراءات الأمنية في منطقة خاسافيورت، تم توقيف مواطنة روسية (مواليد 1996) كانت تؤيد منظمة إرهابية دولية محظورة في روسيا الاتحادية، حيث كانت تخطط لتحضير تفجير عبوة ناسفة محلية الصنع بالقرب من المبنى الإداري لأجهزة الأمن في مدينة خاسافيورت."

وأشار البيان إلى أنه تم ضبط مكونات لصنع عبوة ناسفة محلية الصنع في حوزة الموقوفة، كما اكتُشفت في أجهزتها للاتصال مراسلات عبر تطبيق "تلغرام" مع أحد مسلحي المنظمة المذكورة، تضمنت مناقشة التفجير المخطط له بالإضافة إلى تعهدها بالولاء للتنظيم الإرهابي