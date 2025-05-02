العالم اليوم - الحوثيون يعلنون استهداف حيفا بصاروخ وإسرائيل تؤكد اعتراضه

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 مايو 2025 10:21 صباحاً - أعلنت جماعة الحوثي، الجمعة، أنها شنت هجوما جديدا على إسرائيل، التي أكدت اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين: "نفذنا الليلة الماضية هجوما جديدا على قاعدة جوية شرقي حيفا بصاروخ فرط صوتي من نوع فلسطين 2".

وأضاف أن الصاروخ "وصل إلى هدفه بنجاح وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له".

وفي وقت مبكر من صباح الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن، قبل أن يدخل المجال الجوي الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "تم تفعيل صافرات الإنذار وفقا للسياسة المتبعة"، في إشارة إلى المخاوف من سقوط الحطام الناتج عن عملية الاعتراض.

وأفاد مجلس مجيدو الإقليمي أن شظايا الصاروخ المعترَض اخترقت سقف روضة أطفال في منطقة مشمار هعيمك، من دون وقوع إصابات.

كما أبلغت خدمة نجمة داوود الحمراء الصحية، عن إصابة رجل واحد خلال توجهه إلى ملجأ حماية.

وكان الحوثيون المدعومون من إيران أطلقوا عددا من الصواريخ بعيدة المدى على إسرائيل، في الأيام التي تلت استئناف القوات الإسرائيلية للحرب على غزة.