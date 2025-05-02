نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يعلن "أيام النصر" للحربين العالميتين الأولى والثانية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار يوم 11 نوفمبر "يوم النصر" في الحرب العالمية الأولى، و8 مايو "يوم النصر" في الحرب العالمية الثانية.

ونشر ترامب تغريدة على منصته "تروث سوشيال" جاء فيها: "أعيد تسمية 8 مايو ليكون يوم النصر في الحرب العالمية الثانية، و11 نوفمبر ليكون يوم النصر في الحرب العالمية الأولى".

وفي سياق متصل، كشفت مصادر عن خطط لدى الإدارة الأمريكية لتنظيم عرض عسكري كبير في العاصمة واشنطن يوم 14 يونيو المقبل، احتفالا بالذكرى الـ152 لتأسيس الجيش الأمريكي، والتي تتزامن مع عيد ميلاد ترامب الـ79.

وأوضحت الإدارة أن هذا العرض العسكري الضخم يمثل حلما يراود ترامب منذ سنوات طويلة، مما يعكس اهتمامه بإبراز القوة العسكرية للولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تحتفل في يوم 11 نوفمبر من كل عام بـ "يوم المحاربين القدامى" حيث يتم فيه تكريم العسكريين القدامى. وهي عطلة وطنية أيضا بمناسبة الذكرى السنوية لتوقيع اتفاقية الهدنة التي أنهت الحرب العالمية الأولى وأعمال القتال الرئيسية في الحرب العالمية الأولى وكانت رسميا في الساعة الـ11 من اليوم الـ11 من الشهر الـ11 عام 1918 بعد توقيع ألمانيا للهدنة.

كما تحتفل الولايات المتحدة بذكرى "يوم النصر" في الثاني من سبتمبر من كل عام، وهو ذكرى استسلام اليابان