العالم اليوم - ترامب يكرر حديث سارة نتنياهو ويعيد "جدل الرهائن" في غزة

انتم الان تتابعون خبر ترامب يكرر حديث سارة نتنياهو ويعيد "جدل الرهائن" في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 مايو 2025 08:25 صباحاً - أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجدل بشأن عدد الرهائن الإسرائيليين الأحياء في قطاع غزة، بعدما أكد أنهم "أقل من 24".

وقال ترامب، الخميس، خلال فعالية في البيت الأبيض: "من بين 59 رهينة، كان هناك 24 على قيد الحياة، والآن أفهم أن الرقم أقل من ذلك".

وتقول إسرائيل منذ أشهر إنها تعتقد أن 24 من أصل 59 رهينة على قيد الحياة.

لكن في وقت سابق هذا الأسبوع، قاطعت سارة زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حديثه خلال فعالية عامة، وقالت إن الرقم الحقيقي أقل من الرسمي، عندما قال نتنياهو إن هناك "ما يصل إلى 24" رهينة أحياء.

وأثارت تصريحات سارة نتنياهو، التي قيل إنها استندت إلى معلومات سرية جزئية تم نقلها مؤخرا إلى وزراء الحكومة، غضب عائلات الرهائن، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ولم يتضح ما إذا كانت تعليقات ترامب وسارة نتنياهو قد استندت إلى نفس المعلومات الاستخباراتية.

وجاءت تصريحات ترامب بينما كان يوجه التحية إلى والدي إيدان ألكسندر، آخر رهينة أميركي إسرائيلي يعتقد أنه لا يزال حيا، اللذين حضرا الفعالية في حديقة البيت الأبيض.

وقال ترامب عن الجندي البالغ من العمر 21 عاما: "نحن لا نعرف كيف هو فعلا. نأمل أن يكون الأمر إيجابيا".

وأضاف: "قبل شهرين، كنا متأكدين تقريبا. بدا أنه سيخرج. لكن الأمور ازدادت صعوبة. أعلم أنكما تمران بشيء فظيع"، موجها حديثه إلى يائيل وأدي ألكسندر، والدي الرهينة.

وقبل نحو شهرين، عقد المبعوث الأميركي لقضايا الرهائن آدم بولر، سلسلة اجتماعات سرية وغير مسبوقة مع مسؤولين في حماس، بهدف التفاوض مباشرة لإطلاق سراح ألكسندر وجثامين 4 رهائن أميركيين آخرين.

ولم تكن إسرائيل على علم بهذه المحادثات حتى انتهت، وغضبت من قرار نتنياهو التفاوض نيابة عنها.

ولاحقا أوقفت الولايات المتحدة المفاوضات بعد أن سربت إسرائيل معلومات عنها للصحافة، مما عرض بولر لانتقادات من بعض الجمهوريين في الكونغرس، حسبما قال مسؤول أميركي ومسؤول إسرائيلي حينها.

وبعد التسريب، عادت حماس وقالت إنها مستعدة لقبول عرض بولر، لكن الولايات المتحدة كانت قد عادت إلى المسار الأصلي للمحادثات عبر وسطاء قطريين ومصريين، وطالبت الحركة بقبول مقترح لوقف إطلاق نار مؤقت، وهو ما رفضته حماس.

وطالب والدا ألكسندر وعائلات رهائن أميركيين آخرين بأن يستأنف بولر محادثاته المباشرة مع حماس، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.

وفي 12 أبريل الماضي، نشرت حماس فيديو دعائيا يظهر فيه ألكسندر نحيلا ومتأثرا، يناشد فيه إطلاق سراحه ويتوسل إلى ترامب للتدخل.

وبعد 3 أيام، ومع تعثر المحادثات بين إسرائيل وحماس حول وقف إطلاق نار جديد واتفاق لتبادل الرهائن، أعلنت الحركة أنها فقدت الاتصال بآسري ألكسندر عقب غارة إسرائيلية في المنطقة.

ووفق مصادر صحفية، فألكسندر هو أحد 5 أميركيين لا يزالون محتجزين لدى حماس، لكنه الوحيد الذي يُعتقد أنه حي، إذ تحتجز الحركة جثامين 4 رهائن آخرين.