العالم اليوم - فيديو.. الهليكوبتر سقطت في المياه وركابها نجوا بأعجوبة

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. الهليكوبتر سقطت في المياه وركابها نجوا بأعجوبة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 مايو 2025 08:25 صباحاً - نجا 3 أشخاص من الموت، بعد تحطم طائرة مروحية كانت تقلهم وسقوطها في المياه قبالة ساحل ولاية فيكتوريا جنوب شرقي أستراليا.

وأعلنت الشرطة الأسترالية، الجمعة، إصابة الثلاثة بجروح خطيرة.

وذكرت شرطة فيكتوريا أن الهليكوبتر سقطت صباح الجمعة في بوينت لونسديل، وهي بلدة ساحلية في شبه جزيرة بيلارين، على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب غربي ملبورن.

وجاء في بيان للشرطة: "تمكن الأشخاص الثلاثة من الوصول إلى الشاطئ، وتم تحديد موقعهم من قبل المارة الذين اتصلوا بخدمات الطوارئ".

وجرى نقل رجل وامرأة جوا إلى المستشفى لتعرضهما لإصابات خطيرة، وقالت الشرطة إن رجلا آخر أصيب أيضا بجروح خطيرة ونقل إلى مستشفى قريب.

وقال البيان: "لم يجر تحديد الظروف الدقيقة المحيطة بالحادث في هذه المرحلة. مكتب سلامة النقل الأسترالي سيحقق في الحادث بمساعدة الشرطة".