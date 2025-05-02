العالم اليوم - أميركا.. السجن 6 سنوات لأردني هاجم شركات تدعم إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر أميركا.. السجن 6 سنوات لأردني هاجم شركات تدعم إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 مايو 2025 05:17 صباحاً - قضت محكمة أميركية بالسجن 6 سنوات على مواطن أردني في ولاية فلوريدا، بعد إدانته بتنفيذ هجمات وتوجيه تهديدات ضد شركات اعتقد أنها تدعم إسرائيل، وفق ما أعلنت وزارة العدل الأميركية، الخميس.

وقالت الوزارة إن المتهم، ويدعى هاشم يونس هاشم حنيحن (44 عاما)، كان يقيم بشكل غير قانوني في مدينة أورلاندو، ونفذ سلسلة هجمات في المنطقة منذ يونيو 2024، من بينها اقتحام منشأة لتوليد الطاقة الشمسية في مدينة ويدجفيلد بولاية فلوريدا، متسببا في أضرار تجاوزت قيمتها 450 ألف دولار.

وأوضحت وزارة العدل في بيان أن حنيحن كان "يعمد إلى تنفيذ الهجمات ليلا، مرتديا قناعا، ويقوم بتحطيم الأبواب الزجاجية الأمامية للمحال التجارية، ثم يترك خلفه رسائل تهديد".

وأشارت إلى أن دوافعه تعود إلى افتراضه أن هذه الشركات تدعم إسرائيل، لافتة إلى أنه تم اعتقاله في يوليو 2024، وتوجيه التهم إليه في أغسطس، قبل أن يعترف بذنبه في ديسمبر من العام نفسه.