نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القسام تعلن تنفيذ عملية مركبة في شارع الطيران بحي تل السلطان غرب مدينة رفح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مساء الخميس، تفاصيل تنفيذ عملية مركبة في شارع الطيران بحي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب غزة.

وقالت الكتائب في بيان لها: "بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدونا تنفيذ عملية مركبة في شارع الطيران بحي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة عصر الجمعة الموافق 27 أبريل 2025".

وأفادت بأن عناصرها تمكنوا من استدراج قوة إسرائيلية قوامها 4 جيبات عسكرية من نوع "همر" وشاحنة عسكرية من نوع "أموليسيا"، لكمين محكم.

وأشارت إلى أنهم استهدفوها بعدد من عبوات "الشواظ" و"العمل الفدائي".

وذكرت أنه وبعد استهداف القوة، تقدم عدد من المقاتلين صوب من تبقى من الجنود الإسرائيليين واشتبكوا معهم من المسافة صفر وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وفي وقت سابق، أفادت "القناة 13" العبرية بأن حادثة غريبة وقعت في قطاع غزة يوم الثلاثاء 29 أبريل.

وذكرت "القناة 13" أن قوة من الجيش الإسرائيلي انسحبت من منطقة موراغ قرب الشجاعية ونسيت خلفها جنديا لمدة 40 دقيقة إلى أن وصلت إليه قوة من لواء الجولاني وأنقذته بعد أن سار نحوهم وصاح "جيش الدفاع الإسرائيلي" حتى لا يفتحوا النار عليه.

وأوضح المصدر أنه تم نسيان مقاتل من وحدة "ياهالوم" في جنوب قطاع غزة عقب نهاية إحدى العمليات، بعد أن غادر زملاؤه الجنود وتركوه خلفهم.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الناطق باسم الجيش أكد للقناة الحادثة وقال إنها وقعت يوم الثلاثاء الماضي.

وشدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على أنها "حادثة خطيرة يتم التحقيق فيها وسيتم استخلاص الدروس منها".

ولليوم الـ45 من استئناف تل أبيب الحرب على غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع مخلفا قتلى ومصابين ودمارا.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 52418 قتيلا و118091 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأشارت الصحة إلى ارتفاع حصيلة القتلى والإصابات منذ 18 مارس 2025 إلى (2326 قتيلا، و6050 مصابا.