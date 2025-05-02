نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية الفرنسي: لا لقاء بين الإيرانيين والأوروبيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الخميس، أنه لن يكون هناك اجتماع الجمعة بين الإيرانيين والأوروبيين بشأن البرنامج النووي الإيراني، حسبما أفادت به طهران في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال بارو لوكالة فرانس برس،: "كان من المقرّر عقد اجتماع فني قبل الاجتماع رفيع المستوى بين الولايات المتحدة وإيران. وبما أنّ ذلك الاجتماع لن يُعقد، فإنّ الاجتماع الفني لم يعد له مبرر، على الأقل في الوقت الحالي".

وأعلنت الخارجية الإيرانية، عن تغيير موعد انعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، والتي كان من المقرر أن تُعقد بعد غد السبت، في العاصمة الإيطالية روما.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن "وزير الخارجية العُماني هو من أعلن عن هذا التغيير"، موضحًا أن "تأجيل المفاوضات جاء بناءً على اقتراح من وزير الخارجية العُماني، وأنه سيتم الإعلان لاحقًا عن الموعد المحتمل الجديد".