نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: مئات الجنود الدروز يستعدون لتقديم مبادرة لنتنياهو للقتال في سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت هيئة البث الإسرائيلية مساء الخميس، إن مئات الجنود الدروز يستعدون لتقديم مبادرة لنتنياهو ليسمح بدخولهم لسوريا للقتال مع الدروز.

وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد الشرع دعمًا لدروز سوريا

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الرئيس السوري أحمد الشرع من استمرار "الاعتداءات على الدروز في سوريا"، قائلا إنه إذا لم تتوقف "الاعتداءات" سترد تل أبيب بشدة كبيرة.

وفي وقت سابق، قال الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل موفق طريف، يوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات تتعلق بالوضع في سوريا، مضيفًا أن "تغييرًا قريبًا" سيحدث.