العالم اليوم - ترامب يعين والتز "المقال" سفيرا لدى الأمم المتحدة

انتم الان تتابعون خبر ترامب يعين والتز "المقال" سفيرا لدى الأمم المتحدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 مايو 2025 11:26 مساءً - أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إقالة مستشاره للأمن القومي، مايك والتز بعد تسريبٍ في إحدى مجموعات الدردشة، لكنه أعلن تعيينه سفيرا لدى الأمم المتحدة.

وقال ترامب على قناة "تروث سوشل" "عمل مايك والتز بجدٍّ لوضع مصالح أمتنا في المقام الأول. وأنا على يقين بأنه سيفعل الشيء نفسه في منصبه الجديد".

وأضاف أن وزير الخارجية ماركو روبيو سيتولى مهام مستشار الأمن القومي بالوكالة.

تأتي إقالة مايك والتز في وقت يواجه أعضاء في الإدارة الأميركية انتقادات على خلفية تسريب معلومات بشأن ضربات عسكرية ومشاركتها عن طريق الخطأ مع أحد الصحافيين.

ويتعرّض مايك والتز لانتقادات قاسية، بعدما كشفت مجلة ذا اتلانتيك في مارس أنّ رئيس تحريرها ضُمّ من طريق الخطأ إلى دردشة على تطبيق "سيغنال" ناقش خلالها مسؤولون بينهم وزير الدفاع بيت هيغسيث ووالتز مسألة ضربات جوية نُفّذت في 15 مارس.

وسيكون والتز أول مسؤول رفيع المستوى يغادر منصبه خلال الولاية الثانية لدونالد ترامب.