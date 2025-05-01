ترامب يرشح مستشاره للأمن القومي مايك والتز لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الخميس، ترشيح مستشاره للأمن القومي مايك والتز لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

وقال ترامب في منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "يسرني أن أعلن ترشيحي لمايك والتز لمنصب السفير الأمريكي الجديد لدى الأمم المتحدة. منذ خدمته العسكرية في ساحات المعارك، وعضويته في الكونغرس، ومستشاري للأمن القومي، عمل مايك والتز بجد على وضع مصالح وطننا فوق كل اعتبار. وأنا على يقين بأنه سيفعل الشيء نفسه في منصبه الجديد".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن "وزير الخارجية ماركو روبيو سيتولى في هذه الأثناء منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي، مع استمراره في قيادته القوية لوزارة الخارجية. معا، سنواصل كفاحنا بلا كلل من أجل استعادة أمريكا والعالم لأمنهما. شكرا لاهتمامكم بهذا الموضوع".