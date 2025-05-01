العالم اليوم - في ظل التوتر مع باكستان.. الهند تجري مناورات في بحر العرب

انتم الان تتابعون خبر في ظل التوتر مع باكستان.. الهند تجري مناورات في بحر العرب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 مايو 2025 09:24 مساءً - كشفت الهند، الخميس، عن إجرائها تدريبات حربية في بحر العرب، وذلك بالتزامن مع تنامي التوترات مع باكستان.

وقال متحدث باسم القوات البحرية الهندية إن "البحرية تجري تدريبات مكثفة حاليا في بحر العرب لإظهار جاهزيتها القتالية وقدرتها على ردع التهديدات المحتملة".

ونقلت صحيفة "إنديا توداي" عن مصادرها أنه تم إصدار إخطارات لشركات الطيران تشير إلى إجراء تدريبات بالذخيرة الحية في المناطق البحرية التي تتم فيها التدريبات.

كان وزير الإعلام الباكستاني، عطا الله تارار، قد صرح، أمس الأربعاء، بأن بلاده لديها "معلومات استخباراتية موثوقة" تشير إلى أن الهند تعتزم شن ضربة عسكرية وشيكة.

وأضاف تارار أن "أي عمل عدواني سيقابل برد حاسم. وستتحمل الهند المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات خطيرة في المنطقة".

وجاء التحذير بعد هجوم وقع الشهر الماضي في منطقة سياحية قرب بلدة باهالجام، في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، وأسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 17 آخرين، معظمهم من السياح الهنود.

ومنذ وقوع الهجوم، أغلقت الهند وباكستان معبر الحدود الوحيد العامل بينهما، وعلقتا التبادل التجاري، وتبادلتا طرد مواطني بعضهما البعض، في إطار إجراءات المعاملة بالمثل.

كما علقت الهند اتفاقا رئيسيا لتقاسم المياه مع باكستان، وهو الاتفاق الذي يعد حيويا لإمدادات المياه في الدولة المجاورة.