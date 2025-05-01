العالم اليوم - إسرائيل تهدد الشرع برد "خطير" إذا استمر استهداف الدروز

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 مايو 2025 09:24 مساءً - توعد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الرئيس السوري برد "قوي وخطير" إذا استمرت الاعتداءات على الأقلية الدرزية، عقب يومين من الاشتباكات الدامية قرب دمشق.

وقال كاتس، إن إسرائيل ملتزمة بالدفاع عن الدروز وستراقب ما يحدث. وأضاف الوزير الإسرائيلي: "تم إيصال رسالة للنظام السوري بأن منع هذه الهجمات هو من مسؤوليته".

وقال كاتس، في بيان: "إذا استؤنفت الهجمات على الدروز وفشل النظام السوري في منعها، فسترد إسرائيل بقدر كبير من القوة".

من جانبه ذكر الجيش الإسرائيلي أنه أجلى مواطنين سوريين دروز لتلقي العلاج الطبي داخل الأراضي الإسرائيلية.