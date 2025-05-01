"أونروا": حرمان 660 ألف طفل من التعليم بغزة
كشفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن نحو 660 ألف طفل في قطاع غزة لا يتلقون أي تعليم مدرسي، بسبب الحرب "الإسرائيلية".
وقالت "أونروا"، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن أنشطة التعليم المؤقتة في قطاع غزة تأثرت بشدة، بعد استئناف القصف "الإسرائيلي".
وأشارت "أونروا"، إلى أن أوامر التهجير "الإسرائيلية" الأخيرة في قطاع غزة، زادت صعوبة حصول الأطفال على دعم نفسي وترفيهي.
وكانت قوات العدو جددت عدوانها على قطاع غزة منذ فجر 18 مارس 2025، بغارات جوية على جميع أنحاء قطاع غزة مما أدى لاستشهاد أكثر من 2326 مواطنًا وإصابة 6050 آخرين، منقلبة على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة "حماس" وفصائل المقاومة استمر نحو 60 يوماً من إبرامه بوساطة أمريكية مصرية قطرية.
وبدعم أمريكي، يرتكب جيش العدو منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 169 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
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