نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد الشرع دعمًا لدروز سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الرئيس السوري أحمد الشرع من استمرار "الاعتداءات على الدروز في سوريا"، قائلا إنه إذا لم تتوقف "الاعتداءات" سترد تل أبيب بشدة كبيرة.

وفي وقت سابق، قال الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل موفق طريف، يوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات تتعلق بالوضع في سوريا، مضيفًا أن "تغييرًا قريبًا" سيحدث.

وأضاف طريف في بيان مقتضب أن "الوضع تحت السيطرة"، ودعا أبناء الطائفة الدرزية إلى التزام الهدوء، قائلًا: "لا حاجة للاحتجاجات، ولن نسمح لأي أحد بأن يسيء للدروز. دولة إسرائيل، والجيش، والعالم يقفون إلى جانبنا".