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الجيش الأوكراني ينفذ جريمة دموية على روسيا اليوم الخميس ١ مايو

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الجيش الأوكراني ينفذ جريمة دموية على روسيا اليوم الخميس ١ مايو

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 مايو 2025 08:33 مساءً - أدانت الحكومة الروسية الهجوم الوحشي الذي قامت به القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك بعد الهجوم الدموي الذي حدث في مدينة أليوشكي المتواجدة في مقاطعة خيرسون.

حيثُ أن القوات الأوكرانية هاجمت المنطقة عن طريق طائرات، واستهدفت مكان مزدحم وهو سوق أليوشكي، وأسفر عن ذلك مقتل ٧ أشخاص، وإصابة أكثر من ٢٠ شخص، وهذه كانت نتيجة الضربة الأولى، أما بالنسبة للضربة الثانية، فهذه الضربة هاجمت رجال الإنقاذ.

أكدت روسيا أن هذه الضربة استهدفت يوم عُطلة، حيثُ أن أغلب الناس يكونوا في الأسواق يوم العُطلة، كما أدانت تصرفات النازيين الأوكرانيين، ووصفت هذه الحادثة بالإرهابية.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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