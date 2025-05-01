اتفاقية تمويل بين منظمة الصحة العالمية وبريطانيا لدعم علاج مصابي غزة في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 مايو 2025 08:33 مساءً - أبرمت منظمة الصحة العالمية اتفاقًا جديدًا مع الحكومة البريطانية لدعم المصابين والمرضى القادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج في مصر، حيث خُصص مبلغ مليون جنيه إسترليني ضمن إطار خطة إنسانية تهدف لتوفير الرعاية لنحو 4000 شخص من المتضررين، لا سيما أصحاب الحالات الحرجة والمزمنة.

ويمثل هذا التمويل استكمالًا لمنحة سابقة بالقيمة نفسها، حصلت عليها المنظمة قبل عدة أشهر، ليصل إجمالي ما قدمته المملكة المتحدة حتى الآن إلى مليوني جنيه إسترليني، في خطوة تُبرز استمرار التعاون الدولي لتخفيف العبء عن المنظومة الصحية المصرية.

وكان وفد من منظمة الصحة العالمية، برفقة ممثلين عن السفارة البريطانية بالقاهرة، قد قام بجولة تفقدية في مستشفى العريش العام، أحد المراكز الطبية الأساسية لاستقبال المرضى من غزة، حيث ناقش الوفد مع الفرق الطبية ووزارة الصحة المصرية أبرز الاحتياجات الميدانية.

وقالت الدكتورة نعمة سعيد عبد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن الدولة المصرية استقبلت آلاف المصابين من غزة وقدّمت لهم رعاية طبية متكاملة في أكثر من 170 مستشفى على امتداد 24 محافظة، وأشادت بالدعم البريطاني باعتباره عنصرًا أساسيًا في تعزيز قدرات القطاع الصحي.

وأضافت أن المنظمة تجدد مناشدتها بوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وضرورة حماية المنشآت الصحية وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مشيرة إلى أن السلام يبقى الحل الجذري لكل الأزمات.

من جانبه، ثمّن السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي، الدور الحيوي الذي تؤديه مصر في دعم المدنيين الفلسطينيين، مؤكداً أن المملكة المتحدة تفتخر بمساندة تلك الجهود، سواء عبر توفير الرعاية داخل مصر أو استضافة بعض الحالات الحرجة للعلاج في بريطانيا.