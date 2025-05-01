أوغندا مهددة بفقدان ”ذهب النساء” بسبب القطع الجائر والتغير المناخي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 مايو 2025 07:28 مساءً - حذر بعض الناشطون البيئيون في أوغندا من خطر انقراض الأشجار الشيا، حيث تعتبر هي المصدر الأساسي لزبدة الشيا التي يعرف عنها اسم ذهب النساء، وهذا بسبب زيادة عمليات القطع الجائر من أجل تحويل الأشجار إلى فحم.

حيث يعاني السكان المحليون من الفقر، مما يدفعهم للاعتماد على الفحم كمصدر دخل أسرع من إنتاج زيت الشيا.

كما ساهم التغير المناخي في تقليص فترات إزهار وإثمار أشجار الشيا، مما أدى إلى تراجع إنتاج الزبدة التي تعتمد عليها مئات الأسر، خصوصًا النساء في المناطق الريفية.

ورغم وجود قانون حكومي يحظر قطع الأشجار منذ عام 2023، إلا أن تنفيذه محدود مما قد يزيد من الأزمة، كما دعا الخبراء إلى تكثيف حملات التوعية وتنفيذ مشاريع تشجير، وكذلك توفير بدائل طاقة مستدامة لحماية البيئة والاقتصاد المحلي.